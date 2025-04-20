Патенты возвращаются. Глава ГНС Шыкмаматов о новых правилах для предпринимателей

Президент Садыр Жапаров 18 апреля подписал Указ «О мерах поддержки субъектов предпринимательства и оптимизации ставок налогов и налогового администрирования».

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg, какие изменения вводятся в рамках документа:

«Этот указ — еще один шаг на пути к совершенствованию налоговой системы, чтобы бизнесу было удобно, просто и максимально комфортно платить налоги. Платить налоги — это обязанность настоящего гражданина, патриота. Но процесс уплаты налогов не должен превращаться в сложный квест, для разгадки которого нужно сломать голову.

Если кратко сформулировать, то главные изменения состоят в следующем:

— Вводится патентная система для предпринимателей, занимающихся торговлей. Стоимость патента будет фиксированной в зависимости от торговой площади или предполагаемой выручки за год. По такой системе сейчас работают «Дордой» и «Тураталы базары». Там не применяются ККМ. Теперь такая система будет везде. Можно сказать, что власть услышала предпринимателей и пошла им навстречу, отменив обязательное применение ККМ. Это правильно, ведь наша задача — не душить бизнес, а задать ему траекторию развития.

— Еще один стимул для малого и среднего бизнеса — это отказ от применения налоговой санкции по подоходному налогу в размере 5 процентов от рыночной стоимости товара при отсутствии документов на него.

— Далее увеличение порога для торговой деятельности при ставке единого налога 0,5 процента с 30 миллионов до 50 миллионов сомов. Объясню, почему принято это изменение. Как я уже неоднократно говорил, одна из главных задач всех реформ в сфере налогообложения — это создать такую систему, которая будет соблюдать разумный баланс между интересами государства и бизнеса. То есть система должна быть справедливой для обеих сторон.

Анализ показал, что метод уплаты единого налога по ставке 0,1 процента не оправдал себя.

Так, шесть рынков Бишкека, применяющих ставку 0,1 процента, где работают более 25 тысяч субъектов предпринимательства, оплатили в 2024 году всего чуть больше 5 миллионов сомов налогов.

Дело в том, что единый налог предусматривает обязательное применение ККМ. С этим были сложности, торговцы уклонялись от их использования и уплаты налогов А когда происходило превышение порога 100 миллионов, то многие просто переоформляли свидетельства на другие лица.

Фиксированная сумма налога на основе патента на этих рынках в зависимости от объема заявленной выручки и без ее ограничения, по нашим расчетам, может увеличить налоговые поступления до 1 миллиарда сомов.

На других базарах и мини-рынках, где применялась ставка 0, 0,5 и 1 процент, мы наблюдали аналогичную картину. Поэтому ставки 0,1 и 1 процент упразднены, а порог повышен с 30 миллионов до 50 миллионов сомов. Эти меры выведут бизнес из тени и будут препятствовать сокрытию реальных доходов, которые подлежат налогообложению.

— С этим связано и следующее изменение: установление ставки налога с продаж при реализации товаров в адрес обезличенных субъектов в размере 2 процентов (сейчас 4 процента).

— Важные изменения касаются ювелирной отрасли. Президентским указом для субъектов предпринимательства в сфере производства и/или реализации ювелирных изделий устанавливается ставка в размере 0,25 процента.

— Также документом устанавливается ставка в размере 0,2 процента на доход из источника в Кыргызской Республике, возникающего от суммы полученных и перечисленных в ее адрес или в адрес третьего лица денежных средств.

— Кроме вышеперечисленного, указом предусматриваются установление мер, направленных на отказ от банковских операций по экономической деятельности, в отношении налогоплательщиков в случае непредоставления ими налоговых отчетов в течение шести месяцев подряд, а также на улучшение и совершенствование налогового администрирования при импорте товаров на территорию страны.

Хочу подчеркнуть несколько моментов. Все предложенные изменения поспособствуют увеличению налогооблагаемой базы. Алмамбет Шыкмаматов

Как за счет совершенствования администрирования, так и за счет того, что предпринимателям станет выгоднее выходить из тени и добровольно платить налоги со своей реальной выручки. Установление низких и одинаковых ставок для различных категорий субъектов предпринимательства создает комфортные условия для ведения бизнеса, способствует его развитию.

Философия реформирования системы налогообложения предполагает многоплановую борьбу с теневой экономикой, создание благоприятного бизнес- и инвестиционного климата в республике. Совершенных налоговых систем не бывает, но мы хотим, чтобы в Кыргызстане вести бизнес было легко и правила его ведения были простыми и понятными».

Ранее глава кабмина Адылбек Касымалиев сообщал, что будет возвращена патентная система там, где это оправдано. Осуществление торговой деятельности на основе патента на территории страны прекращено с 1 июля 2024 года.