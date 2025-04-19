Экспорт меда из Кыргызстана за первые два месяца 2025 года составил 68 тонн

Экспорт меда из Кыргызстана за первые два месяца этого года составил 68 тонн. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что с января по февраль 2025-го КР экспортировала 68 тонн меда на $180,4 тысячи.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспортная стоимость снизилась на $171,6 тысячи из-за прекращения поставок в США. При этом объем экспортных поставок увеличился на 8,8 тонны.

Ранее сообщалось, что кыргызский мед планируют включить в реестр Европейского союза уже в начале этого года.