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Экономика

Кыргызский мед планируют включить в реестр Европейского союза в начале 2025 года

Кыргызский мед планируют включить в реестр Европейского союза уже в начале 2025 года. Этот вопрос обсудили на встрече министра сельского хозяйства Бакыта Торобаева с послом Венгрии в Кыргызстане Дороги Шандором. Об этом сообщили в сельскохозяйственном ведомстве.

На встрече участвовали представители венгерских сельскохозяйственных компаний. Среди них были компании, специализирующиеся на кормах, птицеводстве, производстве семян и пчеловодстве, такие как Agrofeed Rus, Babolna Tetra, Woodstock и Fulmer Apiary.

Во время встречи обсуждались вопросы экспорта кыргызского меда в Европейский союз и создания системы мониторинга остатков веществ в меде. Подготовленный Кыргызстаном план мониторинга уже направлен в соответствующие органы Европейской комиссии. Включение кыргызского меда в реестр ЕС ожидается в начале 2025 года.

Также обсуждался вопрос ввоза племенных животных из Европы для развития племенного животноводства в Кыргызстане. Были достигнуты договоренности о сотрудничестве с венгерскими компаниями в области сельского хозяйства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312465/
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