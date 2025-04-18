«Кыргызалтын» выплатит 12,9 миллиарда сомов дивидендов

Государственная компания «Кыргызалтын» провела годовое собрание акционеров, на котором подвела итоги работы за прошлый год и приняла важные решения, касающиеся распределения прибыли. Отчет опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Одним из главных вопросов повестки дня стало распределение прибыли, полученной предприятием в 2024-м. Решено направить значительную часть — 75 процентов чистой прибыли — на выплату дивидендов единственному акционеру в лице государства.

В денежном выражении это 12 миллиардов 900 миллионов сомов.

Другим важным решением стало увеличение уставного капитала «Кыргызалтына» почти на 76,8 миллиона сомов.

Это повышение произойдет за счет внесения в капитал компании стоимости различного имущества — товарно-материальных ценностей и других предметов, которые переданы «Кыргызалтыну». Примечательно, что в это имущество входят и активы санатория «Кыргызское взморье».