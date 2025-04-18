Кыргызстан и Япония укрепляют партнерство в различных сферах

Министр труда Кыргызстана Равшанбек Сабиров встретился с министром обороны и депутатами парламента Японии в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в таких ключевых направлениях, как инвестиции, образование, информационные технологии и культурно-гуманитарное взаимодействие. Подчеркнуто, что устойчивое развитие возможно только на основе широкого партнерства, взаимного обмена знаниями и технологического взаимодействия.

Особое внимание уделено развитию энергетического сектора. Кыргызская сторона проинформировала японских коллег о планах по строительству и модернизации гидроэлектростанций, обозначив гидроэнергетику как одно из приоритетных направлений устойчивого роста. В ответ японская сторона выразила заинтересованность в участии в этих проектах, включая предоставление инвестиционной и технологической поддержки.

В ходе встречи затронуты и отдельные аспекты сотрудничества в области трудовой миграции и социальной защиты. Представители КР рассказали о системном подходе к обеспечению прав и безопасности трудящихся за рубежом. Японские партнеры высоко оценили усилия нашей республики в этой области и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства в этой сфере.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную приверженность укреплению стратегического диалога, выстраиванию устойчивого, взаимовыгодного сотрудничества и продвижению совместных инициатив на благо народов двух стран.