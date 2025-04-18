16:31
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

На автодороге Бишкек — Ош появится новый тоннель. Где он будет построен

Новый тоннель протяженностью 750 метров будет построен на 400-м километре автодороги Бишкек — Ош, в 15 километрах от города Кара-Куля в направлении Таш-Кумыра. Контракт на строительство подписан 15 апреля 2025 года между Министерством транспорта и коммуникаций КР и японской компанией Takenaka Civil Engineering, которая выступит подрядчиком проекта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начало строительных работ намечено на июнь 2025 года.

Участок трассы между Кара-Кулем и Таш-Кумыром отличается сложным горным рельефом, подвержен оползням и камнепадам. Здесь нередко происходят сходы крупных валунов, из-за чего движение по трассе временно перекрывается.

Отметим, что в октябре 2023 года при поддержке Японии на 246-м километре дороги Бишкек — Ош был построен противолавинный тоннель длиной 460 метров.

Автодорога Бишкек — Ош — ключевая транспортная артерия Кыргызстана. Она соединяет север и юг страны, проходит через четыре области, ежегодно обслуживает более 2 миллионов человек и имеет стратегическое значение для внутренней и внешней логистики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326494/
просмотров: 2392
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс предлагает сделать платным проезд через тоннель на перевале Кок-Арт
Ограничения для большегрузов на трассе Бишкек — Ош сняли
На трассе Бишкек — Ош ввели ограничения для грузового транспорта
На посту «Сосновка» сняли ограничения для большегрузов
На трассе Бишкек — Ош сошла лавина, движение временно ограничено
Чиновников и пенсионеров-правоохранителей обяжут платить проезд через тоннели
Бесплатный проезд по тоннелям. Депутаты сняли законопроект Минтранса с повестки
Кабмин предлагает уровнять тарифы на проезд через тоннели Кыргызстана
Пенсионеры, правоохранители и чиновники не смогут бесплатно ездить через тоннели
Сняты ограничения на проезд грузового автотранспорта на перевале Тоо-Ашуу
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Весенний сезон: как KICB помогает аграриям Весенний сезон: как KICB помогает аграриям
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
18 апреля, пятница
16:26
Кыргызстан и Япония укрепляют партнерство в различных сферах Кыргызстан и Япония укрепляют партнерство в различных с...
16:05
В муниципальные службы Бишкека требуются сотрудники
16:01
В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов
15:44
Весна в Бишкеке. Мэрия поделилась фотографиями цветущего города
15:32
Парк развлечений в Бишкеке. Депутаты БГК против бесплатных аттракционов