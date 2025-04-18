Новый тоннель протяженностью 750 метров будет построен на 400-м километре автодороги Бишкек — Ош, в 15 километрах от города Кара-Куля в направлении Таш-Кумыра. Контракт на строительство подписан 15 апреля 2025 года между Министерством транспорта и коммуникаций КР и японской компанией Takenaka Civil Engineering, которая выступит подрядчиком проекта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начало строительных работ намечено на июнь 2025 года.

Участок трассы между Кара-Кулем и Таш-Кумыром отличается сложным горным рельефом, подвержен оползням и камнепадам. Здесь нередко происходят сходы крупных валунов, из-за чего движение по трассе временно перекрывается.

Отметим, что в октябре 2023 года при поддержке Японии на 246-м километре дороги Бишкек — Ош был построен противолавинный тоннель длиной 460 метров.

Автодорога Бишкек — Ош — ключевая транспортная артерия Кыргызстана. Она соединяет север и юг страны, проходит через четыре области, ежегодно обслуживает более 2 миллионов человек и имеет стратегическое значение для внутренней и внешней логистики.