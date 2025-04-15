Министерство транспорта и коммуникаций КР подписало соглашение с японской компанией. Подписание состоялось в рамках проекта «Улучшение магистральных дорог международного значения». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На мероприятии присутствовали министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, его заместитель Бекназар Базаралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Хидэки Года, постоянный представитель JICA в КР Кавамото Хироюки и другие официальные лица.

В рамках проекта подписан контракт с японской компанией Takenaka Civil Engineering на строительство тоннеля протяженностью 750 метров на 400-м километре автомобильной дороги Бишкек — Ош.

Как отмечает пресс-служба Минтранса, строительные работы планируется начать в июне 2025 года.