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Экономика

Доллар и рубль подешевели. Курс валют на 18 апреля

Официальные курсы доллара США, евро, российского рубля и тенге за сутки снизились, тогда как курс китайского юаня незначительно повысился. 

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка — 87,2335 сома (снижение — 0,21 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 87,08 сома, продажа — 87,57 сома.

Евро

  • Официальный курс Нацбанка — 99,2586 сома (снижение — 0,13 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 98,5 сома, продажа — 99,48 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР — 1,0543 сома (снижение — 0,12 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 1,044 сома, продажа — 1,079 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Национального банка — 0,1666 сома (снижение — 0,66 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах столицы за последние два часа: покупка — 0,1154 сома, продажа — 0,1855 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Нацбанка — 11,9517 сома (рост — 0,01 процента).

  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека за последние два часа: покупка — 11,85 сома, продажа — 12,55 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326475/
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