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Экономика

Нацбанк наделен правом выпуска цифрового сома. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем 20 марта 2025 года.

Целью принятого конституционного закона является запуск пилотного проекта прототипа национальной цифровой валюты «цифровой сом», а также создание правовой основы и определение его статуса.

Согласно внесенным изменениям, Национальный банк наделяется исключительным правом проведения эмиссии цифрового сома. НБ КР также будет устанавливать порядок его выпуска и обращения, а также организовывать и обеспечивать функционирование платформы цифрового сома.

Закон определяет цифровой сом как национальную валюту Кыргызской Республики в цифровой форме, которая является законным платежным средством на территории страны. Цифровой сом будет выпускаться в обращение на специализированной платформе.

Оператором платформы цифрового сома, представляющей собой технологическую и программную инфраструктуру для эмиссии, учета и распространения цифровой валюты, также является Национальный банк.

Кроме того, на НБ КР возлагаются следующие функции:

  • разработка и утверждение для банков и иных поднадзорных лиц правил проведения платежей на платформе оператора цифрового сома;

  • определение признаков криптозащиты для обеспечения безопасности цифрового сома и предотвращения мошеннических сделок и операций с ним;

  • осуществление иных функций и полномочий в сфере функционирования платформы цифрового сома в соответствии с законодательством о платежной системе.

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Напомним, цифровой сом это форма валюты, которая будет сочетать в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. Он будет иметь форму уникального цифрового кода (в нефизической форме), который будет храниться на специальном цифровом кошельке. Передача цифровых сомов от одного пользователя к другому будет происходить путем их перемещения с одного цифрового кошелька на другой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326339/
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