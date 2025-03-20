Депутаты Жогорку Кенеша одобрили введение цифрового сома

Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект о правовом статусе национальной цифровой валюты «цифровой сом» в третьем чтении.

Законопроекты о внесении поправок в конституционный Закон «О Национальном банке Кыргызской Республики» и некоторые законодательные акты по вопросам правового статуса национальной цифровой валюты разработаны в целях запуска «цифрового сома» и создания правовой основы и его статуса.

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Инициаторы отметили, что правовой статус цифровой валюты «цифровой сом» тесно зависит от правильного выбора технической платформы и успешного завершения тестового и пилотного периодов по апробированию прототипа цифрового сома, а также принятия решения о запуске в продуктивный режим.

В связи с этим вступление в силу законопроектов предлагается с 1 января 2027 года.