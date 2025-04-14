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Экономика

Объем денежных переводов в Кыргызстан в феврале составил $246,5 миллиона

Общий объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан в феврале 2025 года, составил $246,5 миллиона. Об этом сообщает НБ КР.

Основная часть притока средств пришлась на страны СНГ, откуда было переведено $233,6 миллиона. Из стран дальнего зарубежья объем поступлений составил $12,9 миллиона.

По итогам февраля 2025 года объем денежных переводов из Кыргызстана за рубеж составил $24,6 миллиона. Из этой суммы $20,2 миллиона было отправлено в страны СНГ, а $4,4 миллиона — в страны дальнего зарубежья.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325880/
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