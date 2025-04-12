В 2025 году увеличится финансирование Военной прокуратуры

В 2025 году Военной прокуратуре из республиканского бюджета будет выделено 107,4 миллиона сомов, что на 8 миллионов сомов, или 8 процентов, больше, чем в 2024-м. Данные приводятся в законе о республиканском бюджете на 2025 год.

В пояснительной записке говорится, что увеличение расходов Военной прокуратуры связано с увеличением штатной численности на шесть единиц. На это потребуется 6,1 миллиона сомов.

Кроме того, дополнительно 1,9 миллиона сомов потребуется на оплату услуг связи, ГСМ, страхование, коммунальные услуги и съем служебного жилья.