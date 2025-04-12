Девятый вал торговой войны. Что будет с Центральной Азией

Президент США Дональд Трамп продолжает будоражить международную общественность неоднозначными решениями и скандальными высказываниями. В начале апреля хозяин Белого дома начал полномасштабную торговую войну. Америка ввела импортные тарифы против главных своих партнеров — Канады, Мексики, стран Евросоюза и Китая. Пекин не заставил себя долго ждать и поспешил ответить.

Так, мир вступил в зону чрезвычайно разрушительной экономической турбулентности. И хотя Трамп и объявил о 90-дневной паузе в введении торговых сборов в отношении стран, не отреагировавших контрмерами, пошлины для Китая он не просто оставил, а поднял до рекорных 125 процентов. В КНР отзеркалили позицию Америки, увеличив ставку на товары из-за океана также до 125 процентов.

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Понятно, что Центрально-Азиатский регион это противостояние двух мировых экономик при учете соседства с Китаем не затронуть не может.

Самую высокую пошлину в 27 процентов США ввели на импорт из Казахстана. Кыргызстан, как и Узбекистан и Таджикистан, удержался на базовой отметке – 10 процентов. С помощью экспертов мы решили разобраться, как отразится на Центральной Азии это противоборство и можно ли расценивать торговую войну как окно возможностей для развивающихся экономик? Более детально в материале 24.kg.

Кому война, а кому мать родна

Первым обмен ударами между Вашингтоном и Пекином прокомментировал президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев. Выступая перед общественностью в городе Шымкенте, куда глава РК прибыл в рамках рабочей поездки, он заявил что, «введение взаимных тарифов может спровоцировать серьезный спад мировой экономики и необратимо подорвать все правила международной торговли со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до вооруженных конфликтов».

Лидер РК обратил внимание, что на фоне новостей об отсрочке тарифов произошло некоторое восстановление фондовых рынков и цен на нефть, однако нервозность сохраняется. Токаев отметил - Казахстан внимательно анализирует ситуацию и учитывает все возможные риски.

Коллеги президента Казахстана по региону пока напрямую не высказывались по развернувшимя торговым баталиям. Зато экс-председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров на своей странице в Facebook озвучил мнение, что для нашей страны пошлину +10 процентов на экспорт в США можно расценивать как, скорее, конкуретное преимущество, нежели как барьер.

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«После введения тарифов китайские товары становятся менее конкурентоспособными на 20-35 процентов — не из-за формальной ставки, а из-за общей структуры затрат, логистики, переоценки контрактов и страховки рисков. Теперь представьте: часть этого рынка высвобождается для кого-то другого», - пишет Акылбек Жапаров.

По мнению бывшего главы кабмина, это шанс для КР. Он вывел ряд плюсов: минимальный тариф в новой экономической системе координат, удобное географическое положение между КНР, ЕАЭС и Южной Азией, низкие производственные издержки, доступ к региональным рынкам.

Главное — мы небольшие и мы мобильны, у нас есть мотивация встроиться в новые цепочки поставок, пока крупные игроки перегруппируются. Акылбек Жапаров

Далее экс-премьер дает рекомендации, как Кыргызстану следует повести партию, чтобы выиграть предстоящие раунды:

предложить производителям из Азии реальные условия: локализация, упаковка, маркировка, реэкспорт;

создать зоны «экспортной сборки» под требования США;

инвестировать в логистику, таможенную простоту, сертификацию;

разработать экспортную стратегию «через Кыргызстан» для внешних партнеров;

поддержать местных предпринимателей, готовых играть в глобальной лиге;

освободить от налогов производителей, которые готовы ориентировать свою продукцию на экспорт в США.

«Пока одни видят угрозу, другие строят экспортные каналы. Пока одни подсчитывают потери, другие наращивают производство. Теперь вопрос к КР: будем ли мы на новой экономической карте мира?» — резюмировал Акылбек Жапаров.

Прислушаются ли власти страны к советам бывшего главы кабинета министров – другой вопрос.

Но точка зрения Жапарова совпадает с видением главы Ассоциации рынков Сергея Пономарева. В комментарии 24.kg он подчеркнул – Кыргызстан глубоко не интегрирован в мировую экономику. Поэтому грядущие тектонические изменения нас затронут опосредованно.

Подскочет инфляция, возможны колебания валют, обвал рынков – это все минусы. Но новые проблемы это и новые шансы. И, вероятнее всего, страны-производители будут использовать Кыргызстан как плацдарм для реэкспорта. Сергей Пономарев

«И вот здесь вероятен переход количества в качество. Бизнес есть бизнес, вода вверх не течет и воду в руке не удержать. Еще говорят – бизнес не любит границ. И когда появляются такие пограничные ситуации, с точки зрения экзистенциональной философии в таких случаях проявляются лучшие и худшие качества. Кто-то будет пассовать, а кто-то найдет выход и обернет потери в прибыль. Я согласен с Трампом в том, что это время, когда можно заработать большие деньги. Спекулятивные настроения на биржах, изменение тарифов и логистики можно будет использовать в своих интересах», - сказал Сергей Пономарев.

Это с одной стороны. С другой, и об этом тоже говорят эксперты, новая внешнеторговая политика США приведет к тому, что стоимость сырья, а им примущественно и торгует Центральная Азия и Кыргызстан в частности, сократится и значительно.

Не перехитрите сами себя

Далек от оптимистичных прогнозов и экономист Азамат Аттокуров. Отвечая на вопросы 24.kg, эксперт отметил – для Кыргызстана, тарифная война, объявленная США, обернется сокращением торговли.

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«Конечно, есть какие-то сиюминутные выгоды, которыми будут пользоваться всякие проходимцы, стараясь делать реэкспорт. Завозить товары с Китая, лепить на них лейб Made in Kyrgyzstan и продавать в США. Но это незаконно и можно попасть под санкции. Из небольших плюсов можно отметить то, что Европа будет долго ответные тарифы согласовывать. Но если она их примет, то тогда им нужно будет переориентироваться на другие страны. В частности на ЦА, так же как Мексике и Канаде. В любом случае на ближайшие четыре года мы должны искать новые рынки сбыта, в том числе и европейские. Время пришло», - констатировал Азамат Аттокуров.

Но в целом я считаю, что эта торговая война сойдет на нет в ближайшем будущем. Потому что эти экономические распри невыгодны никому. США в первую очередь. Первое и самое чувствительное последствие от повышения пошлин – рост цен. И последнее ляжет бременем на кошелек потребителя. А люди нигде в мире не хотят платить больше. Это аксиома. Азамат Аттокуров

Как пишет российский «Комменрсантъ» со ссылкой на прогнозы финансовых аналитиков, наиболее вероятным развитием событий, скорее, станет значительное замедление и сокращение физических поставок товаров и комплектующих, а затем и замедление или спад ВВП наиболее зависящих от международной кооперации стран. По аналогии с периодом пандемии коронавируса, когда были разрушены цепочки поставок.

Вероятность же развития мирового финансового кризиса по сценарию 2008 года видится экспертам маловероятной. МВФ, Всемирный банк и крупнейшие экономики после коллапса 17-летней давности значительно пересмотрели требования к финансовой устойчивости.

Последний штрих

Кроме того, эксперты утверждают, что за последние сто лет в мире сложилась тенденция, когда каждый новый экономический кризис мягче предшествующего. Это первое.

Второе – аналитики считают, что возможности остановить глобализацию нет. А искусственные ограничения, которые сейчас вводит одна страна, не в состоянии переломить общий тренд.

Экономист Владислав Иноземцев в интервью Euronews признал: да, действия Трампа приведут и уже привели к огромному разрушению богатства (destruction of value. – Прим.24.kg) по всему миру. Но перестроить этот мир вопреки сложившимся трендам ни у главы Белого дома, ни у кого-либо другого не получится.