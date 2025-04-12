Бюджет Бишкека на 2025 год утвержден в размере 23,6 миллиарда сомов

Бишкекский городской кенеш утвердил бюджет столицы на 2025 года в размере более 23 миллиардов 625 миллионов сомов. Постановление опубликовано на сайте горкенеша.

Из них более 12 миллиардов 798 миллионов сомов — городской бюджет, 3 миллиарда 51 миллион сомов— бюджет Ленинского района, 2 миллиарда 401 миллион сомов – бюджет Октябрьского административного района, 2 миллиарда 861 миллион сомов – бюджет Первомайского района и 2 миллиарда 511 миллионов сомов – бюджет Свердловского административного района.

По планам в 2026 году бюджет Бишкека превысит 25 миллиардов, а в 2027-м — достигнет 27,5 миллиарда сомов.