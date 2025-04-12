13:09
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Экономика

Бюджет Бишкека на 2025 год утвержден в размере 23,6 миллиарда сомов

Бишкекский городской кенеш утвердил бюджет столицы на 2025 года в размере более 23 миллиардов 625 миллионов сомов. Постановление опубликовано на сайте горкенеша.

Из них более 12 миллиардов 798 миллионов сомов — городской бюджет, 3 миллиарда 51 миллион сомов— бюджет Ленинского района, 2 миллиарда 401 миллион сомов – бюджет Октябрьского административного района, 2 миллиарда 861 миллион сомов – бюджет Первомайского района и 2 миллиарда 511 миллионов  сомов – бюджет Свердловского административного района.

По планам в 2026 году бюджет Бишкека превысит 25 миллиардов, а в 2027-м — достигнет 27,5 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325794/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
За 2024 год в бюджет мэрии поступило более 37 миллиардов сомов
Налоговые доходы Бишкека в 2025-м составят более 17 миллиардов сомов — прогноз
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы обновят и сколько на это выделили денег
На питание бездомных в день из бюджета Бишкека выделяют 70 сомов
До 12 сомов в день. Нормы на лекарства женщинам и детям за счет бюджета Бишкека
В 2025 году учителя будут получать доплату из бюджета Бишкека, а врачи нет
Айбек Джунушалиев представил проект бюджета Бишкека на 2025 год
Зарплату учителям Бишкека будут выдавать из республиканского бюджета
Территория Бишкека выросла, а бюджет уменьшился? Ответ мэрии
Общий бюджет айыльных аймаков, присоединенных к Бишкеку, — 862 миллиона сомов
Популярные новости
С&nbsp;14&nbsp;апреля в&nbsp;Кыргызстане вводится новый порядок операций в&nbsp;российских рублях С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях
В&nbsp;Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на&nbsp;8&nbsp;апреля Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на 8 апреля
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
12 апреля, суббота
13:00
Чеджудо — остров, где природа и технологии говорят на одном языке Чеджудо — остров, где природа и технологии говорят на о...
12:43
Сели в Кыргызстане в 2024 году нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда сомов
12:23
АБР прогнозирует снижение роста экономики Таджикистана два года подряд
12:16
Бюджет Бишкека на 2025 год утвержден в размере 23,6 миллиарда сомов
12:00
Сериал о Шерлоке, драмы и российская комедия. Что смотреть на следующей неделе