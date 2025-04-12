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Экономика

Как в Кыргызстане за пять лет изменились цены производителей

Цены производителей промышленной продукции в целом по республике за период с 2019 по 2024 год возросли на 76,4 процента. Такие данные содержатся в официальной статистике.

За последний год (по сравнению с 2023-м) рост составил 13,5 процента. Наибольший пятилетний прирост цен отмечен в добыче полезных ископаемых (+90,6 процента), обрабатывающих производствах (+79,4 процента), обеспечении электроэнергией, газом, паром (+60,6 процентов) и водоснабжении/очистке отходов (+56,4 процента).

В 2024 году (по сравнению с декабрем 2023-го) цены производителей промтоваров и услуг повысились на 19,5 процента (на 15,5 процента в 2023 году).

Лидерами роста стали предприятия обеспечения электроэнергией, газом, паром (+31,2 процента), обрабатывающие производства (+19,3 процента), в сфере добычи полезных ископаемых (на 14,9 процента) и водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья (на 2,3 процента).

Тарифы на грузовые перевозки за последние пять лет увеличились на 49,3 процента. Значительный рост (+57,3 процента) наблюдался на железнодорожные перевозки, тогда как тарифы на автомобильные грузоперевозки снизились на 42,7 процента. Тарифы водного транспорта остались без изменений. В 2024 году по сравнению с декабрем 2023-го тарифы на грузоперевозки снизились на 5,9 процента, хотя в годовом исчислении (2024 к 2023) они выросли на 7,7 процента.

Тарифы на услуги связи для предприятий и организаций за пять лет возросли на 7,8 процента, при этом почтовые услуги подорожали в 2,3 раза, а услуги электросвязи – на 2,1 процента. За 2024 год (к декабрю 2023-го) рост составил 0,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325784/
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