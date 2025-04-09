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Экономика

Торговая война. США вводят для Китая ввозные пошлины 104 процента

Соединенные Штаты решили установить для Китая ввозные пошлины 104 процента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

из архива
Фото из архива. США вводят для Китая ввозные пошлины 104 процента

По ее словам, с 9 апреля импорт из КНР будет облагаться дополнительными сборами 84 процента. Таким образом, общий размер пошлины на китайские товары составит 104 процента.

Ранее власти США заявили, что поднимут пошлины для Китая, если эта страна до полудня 8 апреля не отменит пошлины на ввоз американских товаров 34 процента. КНР об отмене пошлин до установленного Штатами срока не объявила.

Вашингтон вводит пошлину 50 процентов на китайские товары в дополнение к уже действующим 20 и 34 процентам, о которых американский президент Дональд Трамп объявил 2 апреля. Пекин в ответ заявил, что вводит пошлину 34 процента и не отказался от этой меры.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325326/
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