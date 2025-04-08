Торговая война. ЕС намерен ввести 25-процентные пошлины на часть импорта из США

Евросоюз собирается ввести 25-процентные пошлины на часть импорта из США. Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что журналисты ознакомились с документом, подготовленным Еврокомиссией.

Эти пошлины, если ЕС окончательно о них договорится, станут ответом не на «ковровые» пошлины Дональда Трампа, о которых он объявил 2 апреля, а на пошлины на импорт алюминия и стали, введенные Белым домом в марте.

Еврокомиссия предлагает обложить пошлинами в размере до 25 процентов американские сою, кукурузу, железо, сталь, алюминий, текстиль, табак, клюкву и другие товары, общая стоимость экспорта которых в ЕС в прошлом году составила 22 миллиарда евро.

Уточняется, что сначала Еврокомиссия собиралась ввести пошлины на американский импорт на сумму 26 миллиардов евро, но страны-экспортеры спиртного добились, чтобы из списка исключили американский виски-бурбон, опасаясь ответных запретительных пошлин.

Отметим, Дональд Трамп ввел 25-процентные импортные пошлины на все иностранные автомобили.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Часть новых пошлин, как уточняет Reuters, предлагается ввести с 16 мая, а часть с 1 декабря.

Предварительное голосование по проекту Еврокомиссии представители стран ЕС проведут 9 апреля.

В качестве ответа на последние решения Дональда Трампа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС предложил президенту США Трампу обнулить пошлины на автомобили и другую промышленную продукцию, но готов ответить и контрмерами.

Дональд Трамп заочно ответил, что отмены пошлин на машины и другую промышленную продукцию будет недостаточно, чтобы устранить дефицит в торговле США с Европой, и что Евросоюз должен закупать гораздо больше американских энергоносителей.