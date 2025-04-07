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Экономика

Пошлины. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвалом

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвалом из-за пошлин США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Другие фондовые рынки мира тоже продолжает трясти из-за введенных американским лидером Дональдом Трампом импортных пошлин: индексы азиатских и австралийской бирж после открытия утром в понедельник устремились вниз.

Индекс Токийской биржи Nikkei 225 за первые полчаса торгов упал на 8,5 процента, затем немного отскочил — примерно на 1 процентный пункт.

Индекс Австралийской биржи S&P/ASX 200 в первые минуты торгов показал среднее падение ценных бумаг примерно на 6,4 процента и затем стабилизировался на этом уровне.

Индекс корейского фондового рынка KOSPI со старта торгов ушел вниз более чем на 5 процентов.

А японский индекс Nikkei 225 тянут вниз, в частности акции автомобильных корпораций. Акции Honda после открытия торгов упали почти на 8 процентов, Nissan — на 10 процентов. Ценные бумаги Mitsubishi Motors тоже потеряли в стоимости около 10 процентов.

Для этих обеих корпораций Северная Америка — США, Канада и Мексика — является крупнейшим рынком сбыта.

Отметим, Дональд Трамп ввел 25-процентные импортные пошлины на все иностранные автомобили.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325043/
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