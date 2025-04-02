Что облегчит доступ к международному финансированию компаниям, рассказал эксперт

Член совета директоров Кыргызской фондовой биржи Медет Назаралиев рассказал, как компании нашей страны смогут получить кредитные рейтинги не ниже суверенного уровня, что, в свою очередь, позволит облегчить доступ к международному финансированию.

В эфире «Биринчи радио» он отметил, что наши предприятия прежде не могли получить рейтинг выше, чем у республики, даже если были стабильно прибыльными. Теперь они могут рассчитывать на такие же показатели, как суверенный рейтинг КР. Это важно для привлечения инвестиций и выхода на международные финансовые рынки.

Эксперт добавил, что наличие высоких рейтингов снизит стоимость кредитов и повысит доверие инвесторов.

Медет Назаралиев напомнил, что Кыргызстан начал активное взаимодействие с ведущими рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch. Улучшение суверенного рейтинга республики автоматически повышает ее инвестиционную привлекательность и создает новые возможности для бизнеса.