Суммарный сбор за аренду мест на рынках составил почти 800 миллионов сомов

Суммарный сбор за аренду мест на рынках Кыргызстана составил почти 800 миллионов сомов. Такие данные содержатся в материалах Нацинального статистического комитета по итогам четвертого квартала 2024 года.

Уточняется, что в стране работает 326 рынков, на которых зарегистрировано 79 тысяч 100 торговых мест и 296 магазинов.

Средняя стоимость аренды одного торгового места составила 139 сомов в день. В столице самая дорогая рента — 231 сом в день.

Самое большое количество рынков зафиксировано в Ошской области — 75. В Бишкеке функционирует 65 базаров. В Джалал-Абадской области — 56.

Меньше всего рынков в Иссык-Кульской области — 12, в Таласской области — 14, в Нарынской области — 19 рынков.