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Экономика

В КР доходы от акциза на алкоголь сократились почти на 190 миллионов сомов

В Кыргызстане доходы от акциза на алкоголь сократились почти на 190 миллионов сомов. Такие данные указаны в отчете Министерства финансов по итогам января — февраля 2025 года.

Уточняется, что за указанный период в бюджет Кыргызстана поступило 411,6 миллиона сомов от акцизов на алкогольную продукцию.

Из этой суммы большая часть приходится на реализованную водку — 323,1 миллиона сомов. Затем идут расфасованное пиво (45,5 миллиона сомов) и коньяк (22,7 миллиона сомов).

Доходы от акциза на алкоголь сократились почти на 190 миллионов сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324536/
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