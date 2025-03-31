Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 31 марта

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня за сутки снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 86,4 сома (снижение — 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,45 сома, продажа — 86,95 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 93,1262 сома (снижение — 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93,1 сома, продажа — 94,1 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0272 сома (снижение — 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,006 сом, продажа — 1,042 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,1717 сома (снижение — 1,15 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,118 сома, продажа — 0,1881 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 11,8983 сома (снижение — 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,4 сома.