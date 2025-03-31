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Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 31 марта

Фото из интернета. Сильнее всего подешевел тенге, потеряв более 1 процента

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня за сутки снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 86,4 сома (снижение — 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,45 сома, продажа — 86,95 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 93,1262 сома (снижение — 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93,1 сома, продажа — 94,1 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0272 сома (снижение — 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,006 сом, продажа — 1,042 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,1717 сома (снижение — 1,15 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,118 сома, продажа — 0,1881 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 11,8983 сома (снижение — 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324417/
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