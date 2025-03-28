Антироссийские санкции вредят экономикам стран Центральной Азии, признали в ЕС

Санкции против России вредят экономикам стран Центральной Азии. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас журналистам в Ашхабаде (Туркменистан).

Напомним, встреча министров иностранных дел государств региона в формате Европейский союз — Центральная Азия прошла в Ашхабаде.

«Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны... Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода ограничений», — сказала Кая Каллас.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.