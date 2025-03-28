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Экономика

Антироссийские санкции вредят экономикам стран Центральной Азии, признали в ЕС

Санкции против России вредят экономикам стран Центральной Азии. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас журналистам в Ашхабаде (Туркменистан).

Напомним, встреча министров иностранных дел государств региона в формате Европейский союз — Центральная Азия прошла в Ашхабаде.

«Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны... Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода ограничений», — сказала Кая Каллас.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что странам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324203/
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