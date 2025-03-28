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Власть

Подготовку к саммиту Евросоюз — Центральная Азия обсудили в Ашхабаде чиновники

В Ашхабаде прошла министерская встреча «Центральная Азия — Европейский союз». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

МИД Туркменистана
Фото МИД Туркменистана

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран региона, а также европейская делегация во главе с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Обсуждены широкий круг вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к первому саммиту Евросоюз — Центральная Азия, который пройдет в Самарканде (Узбекистан).

Отмечается, что состоялся обмен мнениями по ключевым направлениям региональной и международной повестки дня и касательно развития торгово-экономического и инвестиционного партнерства между государствами данного формата.

Уделено особое внимание расширению транспортной и цифровой взаимосвязанности, в том числе в рамках европейской стратегии Global Gateway по достижению цифровых, энергетических и экологических преобразований.

Взаимодействие по внедрению альтернативных источников энергии и развитию зеленой экономики с учетом инициативы Туркменистана по созданию регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, со штаб-квартирой в Ашхабаде также обсудили участники.

Кроме этого, уделено особое внимание расширению культурно-гуманитарных связей, включая развитие сотрудничества по линии образования и науки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324196/
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