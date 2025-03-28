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Экономика

Казино и букмекеры с начала года уплатили 61,6 миллиона сомов налога

Казино и букмекеры с начала 2025-го уплатили 61,6 миллиона сомов налога на игорную деятельность. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Уточняется, что в государственный бюджет поступило на 23,5 миллиона сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 62 процента). Годом ранее в казну перечислили 38,1 миллиона сомов.

Основная часть из них поступила от казино — 58,8 миллиона сомов. От владельцев игровых автоматов и компьютерных симуляторов налог на игорную деятельность составил 675 тысяч. От букмекерских контор и тотализаторов поступило 2 миллиона сомов, виртуальных казино — 134,5 тысячи.

Напомним, в июне 2022-го президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об игорной деятельности в КР». Установлено, что клиентами игорных заведений не могут быть кыргызстанцы, иностранцы, не достигшие 21 года, недееспособные иностранные граждане.

В 2023-м в бюджет страны от уплаты налога на игорную деятельность поступило 96 миллионов 896,2 тысячи сомов, сообщало Министерство финансов. Депутаты возмущались тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.

Три года назад, будучи министром экономики и коммерции, Данияр Амангельдиев заверял, что игорная деятельность будет приносить в бюджет от 3 миллиардов до 6,5 миллиарда сомов. Этого не произошло. Кабинет министров скорректировал собственные ожидания, сократив прогнозируемые поступления до 500 миллионов в год, начиная с текущего.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324199/
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