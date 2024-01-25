Изменения в закон о казино. Возник конфликт между депутатом и замом торага

Во время рассмотрения поправок в Закон «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» (вносится на третье чтение) между депутатом Гулей Кожокуловой и заместителем торага Джамилей Исаевой возникла перепалка.

Гуля Кожокулова предложила вернуть документ в режим второго чтения, так как, по ее словам, не получила от профильных госорганов ответов на свои вопросы.

Джамиля Исаева тем не менее выставила вопрос на голосование. Парламентарии поддержали документ большинством голосов.

Гулю Кожокулову это возмутило. По ее словам, вице-спикер по другим вопросам такие предложения автоматически ставит на голосование, а тут проигнорировала.

«Вы же знаете, что в режиме третьего чтения вопрос возвращается на доработку в случае наличия технических ошибок. По регламенту я не могу вернуть проект во второе чтение», — сказала Джамиля Исаева.

«Не отвечайте мне!» — выкрикнула в ответ нардеп.

Добавим, что депутаты так и не получили внятных ответов на вопросы о числе кыргызстанцев, работающих в казино, и их зарплате. Также парламентарии возмущены тем, что игорная деятельность не приносит обещанных кабмином доходов в бюджет.