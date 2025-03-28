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Экономика

От налога на майнинг в феврале 2025 года в бюджет поступило 7,4 миллиона сомов

В Кыргызстане налог на майнинг, который компании уплатили в феврале 2025-го, составил 7,4 миллиона сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что это больше по сравнению с аналогчиным периодом прошлого года, когда сбор зафиксирован на уровне 5 миллионов сомов. Сбор налога на майнинг вырос в 1,5 раза.

За первые два месяца текущего года сумма сбора составила 13,9 миллиона сомов — рост на 17,3 процента.

Напомним, в 2024-м от налога на майнинг в бюджет поступило всего 53 миллиона сомов. Это на 43 процента меньше, чем в 2023 году. Тогда поступления составили 93,7 миллиона сомов.

Ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию. Она также включает в себя НДС и налог с продаж.

В нашей стране зарегистрировано десять майнинговых компаний.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324194/
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