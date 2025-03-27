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Экономика

Рубль и доллар немного подешевели к сому. Курсы валюты на 27 марта

Фото из интернета. За последние сутки колебания на валютном рынке были незначительные

Официальные курсы доллара, российского рубля и юаня за сутки снизились, евро и тенге — повысились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 86,4566 сома (снижение — 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,45 сома, продажа — 86,94 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 93,3731 сома (рост — 0,07 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 92,9 сома, продажа — 93,87 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0261 сома (снижение — 0,21 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,01 сом, продажа — 1,043 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,1722 сома (рост — 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,119 сома, продажа — 0,188 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 11,9026 сома (снижение — 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324061/
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