Рубль и доллар немного подешевели к сому. Курсы валюты на 27 марта

Официальные курсы доллара, российского рубля и юаня за сутки снизились, евро и тенге — повысились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 86,4566 сома (снижение — 0,01 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,45 сома, продажа — 86,94 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 93,3731 сома (рост — 0,07 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 92,9 сома, продажа — 93,87 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0261 сома (снижение — 0,21 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1,01 сом, продажа — 1,043 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,1722 сома (рост — 0,12 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,119 сома, продажа — 0,188 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 11,9026 сома (снижение — 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.