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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Подключение банков России к системе SWIFT будет зависеть от действий РФ — США

Подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Москвы. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

СМИ
Фото СМИ. Глава Минфина США Скотт Бессент

Это был ответ на вопрос журналиста о том, приемлемы ли для США условия, выдвинутые Россией для перемирия в Черном море. По его словам, все требования РФ находятся «на рассмотрении».

«От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. Президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах», — сказал Скотт Бессент.

Он также не исключил смягчения и других антироссийских санкций ради прогресса по мирному урегулированию. По его словам, «на повестке дня находятся все варианты».

Ранее в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить «безопасность судоходства и неприменение силы» в Черном море. Вашингтон, по заявлению Кремля, также «будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок».

В примечании к заявлению Москвы говорится, что оба эти пункта вступят в силу после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций», а сами банки будут подключены к SWIFT.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей.

Система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.

Россия была отключена от SWIFT в рамках санкций после начала военных действий в Украине.

Сама система не переводит и не хранит деньги, а только передает сообщения от банка к банку о переводе средств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324057/
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