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Экономика

Кыргызстан занял 127-е место в рейтинге национальных брендов

В отчете компании Brand Finance о стоимости национальных брендов стран мира Кыргызстан занял 127-е место из 192 представленных государств.

Согласно отчету, самым ценным национальным брендом остаются Соединенные Штаты Америки с оценкой $37,3 триллиона, продемонстрировав рост на 16 процентов. Китай сохраняет вторую позицию, несмотря на более скромный рост в 3 процента.

В Центральной Азии лидером стал Казахстан, занявший 43-е место. За ним следуют Узбекистан на 55-й позиции, Туркменистан — на 80-й, Кыргызстан — на 127-й, Таджикистан — на 136-й и Афганистан — на 144-й строчке рейтинга.

Стоимость национального бренда, по определению Brand Finance, является денежным выражением репутации и имиджа страны, формируемых ее экономической активностью и международным положением. На эту оценку оказывает значительное влияние Глобальный индекс мягкой силы (GSPI), отражающий восприятие государства в мире. Brand Finance использует данные из авторитетных источников, таких как МВФ, Всемирный банк и ООН, для оценки финансовой устойчивости национальных брендов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324010/
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