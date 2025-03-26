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Экономика

В банкоматах будут функции, которыми смогут пользоваться люди с инвалидностью

Коммерческие банки Кыргызстана должны будут предусмотреть в своих мобильных приложениях, банкоматах и платежных терминалах специальные функции или иные возможности, которые позволят людям с инвалидностью пользоваться всеми оказываемыми услугами. С инициативой выступает Национальный банк КР.

Отмечается, что соответствующий проект нормативно-правового акта разработан в рамках государственной программы «Доступная страна для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2023-2030 годы».

Нацбанк полагает, что для достижения социальной справедливости и обеспечения равного доступа ЛОВЗ к платежной инфраструктуре и банковским услугам поставщики должны разработать соответствующий функционал.

Специальные функции, внедряемые для людей с инвалидностью, должны позволять им совершать все банковские операции. Соответствующая настройка размера шрифтов, разделов, иконок, скорости и громкости воспроизведения аудиосопровождения, контрастность цветов, функции озвучивания текста на экране мобильных приложений, наличие специальных выделений на панели — таковы параметры функционала, который рекомендует НБ КР.

Банкам также будет предложено в течение пяти лет после принятия нормативно-правового акта обновить банкоматы и платежные терминалы, установленные до 1 июня 2025 года, в соответствии с требованиями, позволяющими ЛОВЗ пользоваться оказываемыми услугами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323979/
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