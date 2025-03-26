Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 26 марта

Сом подорожал: официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня за сутки снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Национального банка КР — 86,4665 сома (снижение — 0,26 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,48 сома, продажа — 86,97 сома.
Евро
- Официальный курс Национального банка КР — 93,306 сома (снижение — 0,74 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93 сома, продажа — 93,96 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка КР — 1,0283 сома (снижение — 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1 сом, продажа — 1,041 сома.
Казахстанский тенге
- Официальный курс Национального банка КР — 0,172 сома (снижение — 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1188 сома, продажа — 0,1182 сома.
Китайский юань
- Официальный курс Национального банка КР — 11,9051 сома (снижение — 0,38 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,4 сома.