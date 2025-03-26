09:45
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 26 марта

Фото из интернета. Больше всего за сутки подешевел евро

Сом подорожал: официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня за сутки снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Национального банка КР — 86,4665 сома (снижение — 0,26 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 86,48 сома, продажа — 86,97 сома.

Евро

  • Официальный курс Национального банка КР — 93,306 сома (снижение — 0,74 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 93 сома, продажа — 93,96 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка КР — 1,0283 сома (снижение — 0,18 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах Бишкека: покупка — 1 сом, продажа — 1,041 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс Национального банка КР — 0,172 сома (снижение — 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1188 сома, продажа — 0,1182 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс Национального банка КР — 11,9051 сома (снижение — 0,38 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323924/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 марта
Сом заметно подешевел к доллару и тенге. Курс валюты на 25 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 марта
Доллар и юань растут, рубль падает по отношению к сому. Курсы валюты на 24 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 марта
Сом заметно подорожал ко всем основным валютам. Курсы на 20 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 марта
Российский рубль дорожает, доллар падает. Курсы валюты на 19 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 марта
Доллар, российский рубль и юань подешевели к сому. Курсы валюты на 18 марта
Популярные новости
Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из&nbsp;России выросли Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из России выросли
Легализовать неучтенный товар в&nbsp;Кыргызстане можно до&nbsp;1&nbsp;апреля онлайн Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн
Доллар и&nbsp;юань растут, рубль падает по&nbsp;отношению к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;24&nbsp;марта Доллар и юань растут, рубль падает по отношению к сому. Курсы валюты на 24 марта
Сом заметно подешевел к&nbsp;доллару и&nbsp;тенге. Курс валюты на&nbsp;25&nbsp;марта Сом заметно подешевел к доллару и тенге. Курс валюты на 25 марта
Бизнес
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
26 марта, среда
09:43
Программу социально-экономического развития регионов утвердил кабмин Программу социально-экономического развития регионов ут...
09:41
Суд США постановил приостановить попытки закрытия РСЕ/РС
09:34
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Ырыскелди Максатбек уулу завоевал бронзу
09:28
Эмоции победы: как сборная Кыргызстана обыграла Катар — фоторепортаж
09:24
Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 26 марта