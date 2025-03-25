В странах ЕАЭС снизилась долговая нагрузка в 2024 году. Такие данные содержатся в докладе Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что уровень долга к ВВП по сравнению с периодом 2023-го сократился в Армении на 0,2 процентных пункта — до 47,3 процента, в Кыргызстане — на 2,5 процентных пункта, до 42,6 процента, в России — на 0,9 процентных пункта, до 13 процентов, а в Казахстане — на 1,4 процентных пункта, до 23,1 процента.

Во всех государствах союза, за исключением России, наблюдалась тенденция к снижению удельного веса заимствований в иностранной валюте в структуре финансирования государственного долга:

Армения — до 50,2 процента;

Кыргызстан — до 70,6 процента;

Казахстан — до 23,4 процента.

В докладе ЕЭК отмечается, что изменение структуры долга в основном произошло за счет постепенного замещения валютной части обязательствами в национальной валюте.

Из-за ослабления курса российского рубля к основным мировым валютам в РФ доля долга сектора государственного управления, номинированного в иностранной валюте, выросла.