23:09
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Экономика
Сюжет: Территориальная реформа

Кыргызстан стремится к развитию через города — Министерство экономики

Кыргызстан делает ставку на развитие опорных точек роста и региональных центров развития, стремясь к урбанизации территории. Об этом заявил начальник управления Министерства экономики Искандарбек Маматов, комментируя ход административно-территориальной реформы.

Он сослался на опыт других стран, где «уровень урбанизации выше 60 процентов коррелирует с более высоким уровнем развития сферы услуг». По его словам, Кыргызстан стремится увеличить долю городского населения (сейчас 35 процентов) для стимулирования экономического роста.

Читайте по теме
Первый этап административно-территориальной реформы в Кыргызстане завершен

Также отмечено, что меняется подход к градостроительному планированию: вместо генеральных планов в общих чертах разрабатываются мастер-планы, зонирование и пространственное планирование, что, по его словам, должно способствовать борьбе с коррупцией в земельной сфере.

Отвечая на вопросы, связанные с административно-территориальной реформой, Искандарбек Маматов признал, что процесс укрупнения населенных пунктов не был гладким и вызвал сопротивление со стороны некоторых местных жителей. Он привел примеры, когда села, расположенные рядом, не хотели объединяться из-за различий в правилах и традициях, споров по поводу доступа к земельным ресурсам.

Основной целью реформы, по словам чиновника, было объединение ресурсов для стимулирования развития. Он отметил, что до реформы во многих селах остро стояла проблема нехватки земельных участков для жилищного строительства, а укрупнение позволило частично решить этот вопрос.

Читайте по теме
В рамках АТР в Кыргызстане появится пространственное планирование

Представитель Минэкономики подчеркнул, что решения об объединении принимались после тщательного рассмотрения на местном, районном и областном уровнях, а также на уровне кабмина. Он сообщил, что, согласно опросам, отношение населения к реформе постепенно меняется в положительную сторону.

Искандарбек Маматов коснулся вопроса дотационности регионов, отметив, что, по последним данным Минфина, из 274 административных единиц 156 остаются дотационными. Однако он подчеркнул, что наличие дотаций не означает отсутствия средств у этих регионов.

«Они же содержат свои активы. Значит, если у них есть активы, если их на содержание выделяются деньги, нельзя считать их бедными», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323728/
просмотров: 1043
Версия для печати
Материалы по теме
Первый этап административно-территориальной реформы в Кыргызстане завершен
В рамках АТР в Кыргызстане появится пространственное планирование
В БГК определились, чем займется новая комиссия по присоединенным территориям
Большой Бишкек: что стало с бюджетами присоединенных населенных пунктов
АТР. В пилотном режиме подразделения ведомств будут переданы администрациям
Мэрам городов расширят полномочия до избрания новых кенешей
Село Келечек, в котором проживает всего 281 человек, переведут в аймак Тюп
Без Ленина, Маркса и коммунизма. Села в четырех регионах Кыргызстана переименуют
Выборы в городские кенеши Кыргызстана пройдут по партийной системе
Опубликован закон об административно-территориальной реформе. Будут выборы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики В Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики
Единая налоговая декларация. Кому в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;как ее&nbsp;подавать в&nbsp;2025 году Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году
Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из&nbsp;России выросли Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из России выросли
Легализовать неучтенный товар в&nbsp;Кыргызстане можно до&nbsp;1&nbsp;апреля онлайн Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
24 марта, понедельник
22:53
На посту «Сосновка» ввели ограничения для большегрузов. Там был снежный буран На посту «Сосновка» ввели ограничения для большегрузов....
22:00
Легализовать неучтенный товар в Кыргызстане можно до 1 апреля онлайн
21:40
Нет воды и света. Некоторые школы и детсады в Бишкеке перейдут на онлайн
21:19
Выставка российских вузов «Образование в России — 2025» пройдет в Кыргызстане
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 марта: дожди