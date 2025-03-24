Кыргызстан делает ставку на развитие опорных точек роста и региональных центров развития, стремясь к урбанизации территории. Об этом заявил начальник управления Министерства экономики Искандарбек Маматов, комментируя ход административно-территориальной реформы.

Он сослался на опыт других стран, где «уровень урбанизации выше 60 процентов коррелирует с более высоким уровнем развития сферы услуг». По его словам, Кыргызстан стремится увеличить долю городского населения (сейчас 35 процентов) для стимулирования экономического роста.

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Также отмечено, что меняется подход к градостроительному планированию: вместо генеральных планов в общих чертах разрабатываются мастер-планы, зонирование и пространственное планирование, что, по его словам, должно способствовать борьбе с коррупцией в земельной сфере.

Отвечая на вопросы, связанные с административно-территориальной реформой, Искандарбек Маматов признал, что процесс укрупнения населенных пунктов не был гладким и вызвал сопротивление со стороны некоторых местных жителей. Он привел примеры, когда села, расположенные рядом, не хотели объединяться из-за различий в правилах и традициях, споров по поводу доступа к земельным ресурсам.

Основной целью реформы, по словам чиновника, было объединение ресурсов для стимулирования развития. Он отметил, что до реформы во многих селах остро стояла проблема нехватки земельных участков для жилищного строительства, а укрупнение позволило частично решить этот вопрос.

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Представитель Минэкономики подчеркнул, что решения об объединении принимались после тщательного рассмотрения на местном, районном и областном уровнях, а также на уровне кабмина. Он сообщил, что, согласно опросам, отношение населения к реформе постепенно меняется в положительную сторону.

Искандарбек Маматов коснулся вопроса дотационности регионов, отметив, что, по последним данным Минфина, из 274 административных единиц 156 остаются дотационными. Однако он подчеркнул, что наличие дотаций не означает отсутствия средств у этих регионов.

«Они же содержат свои активы. Значит, если у них есть активы, если их на содержание выделяются деньги, нельзя считать их бедными», — заявил он.