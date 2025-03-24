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Экономика

На стадии строительства 15 объектов ГИК. Цены, адреса

В настоящее время на стадии строительства находятся 15 объектов Государственной ипотечной компании. На сайте ГИК опубликованы адреса и цены квартир.

Бишкек

В Бишкеке строится пять объектов. Самые дорогие из них — жилые комплексы «Ынтымак» и «Мурас Нуру» в селе Ортосай. В «Ынтымаке» квадратный метр жилья под ключ стоит 124 тысячи 330 сомов ($1 тысяча 447 по курсу Национального банка). В «Мурас Нуру» жилье под самоотделку стоит 115 тысяч 830 сомов ($1 тысяча 348) за квадратный метр.

По 94 тысячи 380 сомов ($1 тысяча 99) за квадратный метр жилье стоит в жилкомплексах «Жибек Сити» по Тоголока Молдо, 31, и «Ала-Арча» на Малдыбаева, 261. В этих жилкомплексах гражданам передадут квартиры под самоотделку.

Самые дешевые квартиры от ГИК в Бишкеке можно купить в Кызыл-Аскере по улице Кустанайской. Квадратный метр жилья под ключ стоит там 74 тысячи 333 сома ($865).

Джалал-Абад

В Джалал-Абаде также строится пять объектов. В жилкомплексах «Асман 5», «Асман 6» и «Асман 10» квадратный метр жилья под ключ стоит 70 тысяч сомов ($815). В «Асман Резиденс 2» и «Асман Резиденс 4» — 66 тысяч 605,25 сома ($775).

Талас

В Таласе многоэтажный дом строится по адресу: Алымкулова, 111. Квадратный метр жилья в нем стоит 66 тысяч 605,25 сома ($775).

Нарынская область

В Нарынской области строится два объекта, в Нарыне по улице Молдоева и селе Кочкор. Стоимость квадратного метра жилья в них стоит 66 тысяч 605,25 сома ($775).

Иссык-Кульская область 

В Иссык Кульской области строятся два многоэтажных дома. Квадратный метр жилья в Чолпон-Ате стоит 75 тысяч 485,95 сома ($879), а в Караколе — 66 тысяч 605,25 сома ($775).

Отметим, эти цены действуют для желающих приобрести жилье по направлению «Долевое строительство». По этому продукту жилье выдается без очереди. Процентная ставка по ипотеке составит 8 процентов годовых, максимальный срок ипотеки – 15 лет. Обязательное условие — первоначальный взнос не менее 50 процентов от стоимости жилья.

Добавим, для тех, кто стоит в очереди ГИК на получение квартир, квадратный метр жилья в Бишкеке будет стоить $650, в регионах — примерно на $50 дороже из-за того, что в стоимость входит доставка строительных материалов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323715/
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