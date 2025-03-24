14:54
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Экономика

Доллар и юань растут, рубль падает по отношению к сому. Курсы валюты на 24 марта

Фото из интернета. Российский рубль вновь после роста продемонстрировал значительное падение

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились, доллара и юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс Нацбанка — 85,9051 сома (рост — 0,35 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 86,62 сома, продажа — 87,1 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР — 93,3402 сома (снижение — 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 93,45 сома, продажа — 94,45 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс Национального банка — 1,0285 сома (падение — 1,37 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1 сом, продажа — 1,046 сома.

Казахский тенге

  • Официальный курс Нацбанка — 0,1709 сома (снижение — 0,29 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1174 сома, продажа — 0,1898 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР — 11,8645 сома (рост — 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323652/
просмотров: 6383
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 марта
Сом заметно подорожал ко всем основным валютам. Курсы на 20 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 марта
Российский рубль дорожает, доллар падает. Курсы валюты на 19 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 марта
Доллар, российский рубль и юань подешевели к сому. Курсы валюты на 18 марта
Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курсы на 14 марта
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики В Кыргызстане отменили ЭТТН: что должны запомнить налогоплательщики
Единая налоговая декларация. Кому в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;как ее&nbsp;подавать в&nbsp;2025 году Единая налоговая декларация. Кому в Кыргызстане и как ее подавать в 2025 году
Сом заметно подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курсы на&nbsp;20&nbsp;марта Сом заметно подорожал ко всем основным валютам. Курсы на 20 марта
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;20&nbsp;марта Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 марта
Бизнес
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
24 марта, понедельник
14:30
Футбольный матч Кыргызстан — Катар 25 марта. Какие улицы Бишкека перекроют Футбольный матч Кыргызстан — Катар 25 марта. Какие улиц...
14:29
Новая система выборов в парламент. Граждан приглашают на слушания
14:28
Контрабанда на границе продолжается. Депутат предлагает внести изменения в УК КР
14:00
Стадион, базар и дорога. Глава ГКНБ об обмене участками с РТ в Лейлекском районе
13:47
О преимуществах отечественного автопрома рассказали в Министерстве экономики КР