Доллар и юань растут, рубль падает по отношению к сому. Курсы валюты на 24 марта

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились, доллара и юаня — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США
- Официальный курс Нацбанка — 85,9051 сома (рост — 0,35 процента).
- Средний курс в обменных пунктах столицы: покупка — 86,62 сома, продажа — 87,1 сома.
Евро
- Официальный курс НБ КР — 93,3402 сома (снижение — 0,04 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 93,45 сома, продажа — 94,45 сома.
Российский рубль
- Официальный курс Национального банка — 1,0285 сома (падение — 1,37 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1 сом, продажа — 1,046 сома.
Казахский тенге
- Официальный курс Нацбанка — 0,1709 сома (снижение — 0,29 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1174 сома, продажа — 0,1898 сома.
Китайский юань
- Официальный курс НБ КР — 11,8645 сома (рост — 0,3 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,5 сома.