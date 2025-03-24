Жажда на $1 миллиард: в Кыргызстане 960 сел все еще без чистой воды

В Кыргызстане из 2 тысяч 14 сел лишь 796 обеспечены чистой питьевой водой. Еще в 258 селах строят водопроводы. В 960 населенных пунктах Кыргызстана у жителей безопасной питьевой воды нет. Об этом журналист 24.kg поговорил с начальником государственного учреждения «Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения» при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Азаматом Шадмановым.

— Что означает чистая питьевая вода? Какие есть критерии оценки ее качества в Кыргызстане? Отличаются ли они от международных стандартов?

— Чтобы получить чистую питьевую воду, сначала надо провести изыскания. Вода берется из подземных или поверхностных источников. Так вот сначала определяется дебит воды, то есть достаточно ли ее для определенного населенного пункта. После анализа в лаборатории выдается заключение о ее пригодности для питья, насколько она безопасна.

Если воды достаточно и лаборатория дала положительное заключение, обращаемся в МЧС, чтобы они проверили, не проходит ли водовод через селеопасные или лавиноопасные территории. Далее экологическая экспертиза, после проектный институт создает проектно-сметную документацию для строительства систем водоснабжения.

И есть еще государственная экспертиза, которая определит, как правильно строить систему, чтобы не было прорывов, например, при давлении и прочее. По закону контролируют все, что используют при строительстве систем, все материалы должны иметь сертификаты соответствия стандартам. Поэтому обеспечение питьевой водой — это не просто вырыть скважину и поставить трубы.

— В Кыргызстане трубы для питьевого водоснабжения производят с использованием вторсырья, буквального перерабатывают мусор. Насколько это допустимо?

— Мы отправляли эти трубы в турецкую лабораторию. В них выявили повышенный уровень сажи. Это говорит, что в производстве труб используют много вторсырья. Но нужно отметить то, что они имеют сертификат соответствия стандартам Кыргызстана, поэтому надо отправить их еще в другие лаборатории. Одна хорошо — две еще лучше.

Кроме того, мы планируем создать свою лабораторию, тогда все трубы, которые будут использовать в строительстве, мы проверим на химический состав, давление, растяжение и прочее. Кроме того, сейчас мы проверяем трубы по 4-5 параметрам, но хотим увеличить до 10. Планируем проверять все трубы, несмотря на наличие сертификата.

— Можно ли запретить использование вторсырья при изготовлении труб?

— Это не наша прерогатива. Это могут сделать другие государственные органы.

— Когда вы планируете создать свою лабораторию и сколько это будет стоить?

— Мы работаем над ее созданием, ведем переговоры с донорами. Будет неправильно, если я назову точные сроки, потому что это зависит от многих факторов. Но приложим все усилия, чтобы решить вопрос с закупкой оборудования уже в этом году. Установка и прочее еще займет время. Кроме того, мы хотим построить для лаборатории отдельное здание. Надо еще обучить сотрудников, которые там будут работать.

Что касается цен, мы изучили такие лаборатории в России, Китае и некоторых странах Европы. Так вот, приблизительно, это стоит $6 миллионов. В стоимость входит здание для центральной лаборатории и 6-7 передвижных.

— По вашим данным, для обеспечения 960 населенных пунктов Кыргызстана чистой питьевой водой требуется около $1 миллиарда. Какие источники финансирования планируете привлечь? Если часть средств выделят в виде кредитов, как государство намерено их возвращать?

— Это были все-таки плановые расчеты. В данную сумму входит не только строительство систем водоснабжения для 960 сел, но и канализация для 25 районных центров. В расчет мы взяли все наши проекты. Отмечу, что мы активно работаем по привлечению средств на все это. До 2014 года из республиканского бюджета выделяли очень мало на капитальные вложения в части водоснабжения. С 2014-го стали выделять около 50 миллионов и с каждым годом средств все больше. В 2022-м выделили 300 миллионов сомов, 2023-м — 400 миллионов, 2024-м — 800 миллионов.

Но $1 миллиард из бюджета получить не сможем, поэтому в инфраструктурные проекты привлекают международных доноров. Азамат Шадманов

Сейчас проекты финансируют Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, городские проекты — Европейский банк реконструкции и развития.

Там, где построят системы водоснабжения, пересмотрят тарифы и населенные пункты сами будут возвращать эти деньги. Плюс не достаточно построить, во время эксплуатации в них все время надо вкладывать деньги, чтобы системы прослужили дольше.

— Одна из серьезных проблем — загрязнение источников воды. Кто и как конкретно контролирует их качество? За какие нарушения предусмотрены штрафы?

— Есть обязательные условия по обеззараживанию воды. На сегодня в Кыргызстане используются несколько методов: очиска хлором, бактерицидными лампами и путем таблетирования.

Способ очистки хлором остался с советских времен. В воду добавляют хлорный концентрат. В основном такой способ очистки применяют к поверхностным водам. Подземные обеззараживают чаще бактерицидными лампами, то есть ультрафиолетом. Недавно стали применять метод таблетирования, считается, что это наиболее безопасный метод очистки. Это специальные солевые таблетки, они полностью растворяются в воде, в отличие от хлорирования.

Отдельный контроль по чистоте и безопасности воды ведет Минздрав. У них есть свой план проверок. В городских водоканалах есть свои лаборатории, которые тоже проверяют воду.

— По вашему мнению, не пора ли пересмотреть применяемые способы очистки воды, ведь все мы прекрасно знаем, какой налет от хлорированной воды, например в Бишкеке, остается на графинах, если оставить воду на длительное время...

— Проблемы есть, особенно в хлораторных. Когда мы выезжаем, то видим, что во многих местах они работают либо частично, либо не действуют. Мы сейчас анализируем ситуацию и, скорее всего, будем переходить на бактерицидное обеззараживание или таблетирование, потому что там не нужен человек, который постоянно приходит делать хлорный концентрат. Там будет специальный аппарат.

— Сколько в среднем платят жители за чистую воду? Кто устанавливает тарифы? От чего зависят расценки?

— Порядок определения тарифов разработали в июне в 2024 года. Тарифы определяют местные власти с учетом расходов, потом вносят их на рассмотрение антимонопольного органа. Поэтому тарифы везде разные.

В среднем — от 10 до 54 сомов с человека без счетчика, от 10 до 18 сомов за 1 кубический метр воды по приборам учета.

— Во многих местах тарифы за воду ниже себестоимости. Кто оплачивает разницу?

— Никто не платит, в этом и проблема. Люди платят по утвержденным тарифам, есть и те, кто не платит. Собранных денег хватает, например, только на заработные платы, а на ремонт, подготовку к осенне-зимнему периоду уже нет. И все быстро приходит в упадок.

Мы разработали законопроект, которым предлагаем, чтобы местные власти устанавливали тарифы не ниже себестоимости или субсидировали разницу. В конце марта законопроект внесем на рассмотрение Жогорку Кенеша.

— Программу «Таза-Суу» запустили еще в начале 2000-х годов. Почему значительная часть сел до сих пор без водоснабжения?

— Предыдущий проект «Таза-Суу» финансировали Азиатский банк развития и Всемирный банк. На проект выделили около $111 миллионов. Проект был всеобъемлющий, но на сегодня большая часть из этих систем водоснабжения вышла из строя. К нам поступает много писем, обращений с жалобами, приходят запросы из правоохранительных органов. Я так понимаю, они ведут следствие по этому проекту.

Проблемы действительно были. Во многих местах неправильно или не до конца доработали проектно-сметную документацию. Были проблемы с эксплуатацией объектов. Все это привело к тому, что проекты стали провальными. Азамат Шадманов

Сейчас нет единого проекта, есть различные от разных доноров. Министерство финансов и Министерство экономики, прежде чем одобрить какой-то, проводят анализ по экономической эффективности и возвратности.

— В каких регионах наиболее сложная система с водоснабжением? Какие области в приоритете?

— Сложнее всего строить в Нарынской области. Там они гораздо дороже выходят. Там глубина промерзания грунта другая, короткий сезон строительства. Тяжело строить в городах — большая проблема с отводом земель, красными линиями, обходом объектов.