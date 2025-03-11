Предложение об отмене электронных накладных внесли в администрацию президента

Власти Кыргызстана планируют значительно упростить документооборот для предпринимателей, отменив электронные товарно-транспортные накладные (ЭТТН) для большинства категорий товаров. Об этом заявил заместитель главы Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков на брифинге.

По его словам, решение об отмене ЭТТН планируют принять до 1 апреля. Предложение уже внесли в администрацию арезидента.

Предполагается, что обязательное использование ЭТТН сохранится только для трех категорий товаров: алкогольной продукции;

табачной продукции;

горюче-смазочных материалов.

Как отмечается, эта мера является частью комплекса мер по поддержке бизнеса и упрощению ведения предпринимательской деятельности.

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Налоговая служба напомнила о возможности легализации товаров, приобретенных до 1 января 2025 года, без первичных учетных документов (в том числе без электронных счетов-фактур) до 1 апреля. Это позволит предпринимателям привести в порядок учет товаров и избежать штрафных санкций в будущем.

Кроме того, Кубанычбек Ысабеков отметил снижение размера штрафа за отсутствие документов на товары с 10 до 5 процентов от рыночной стоимости. Он подчеркнул, что полный отказ от штрафных санкций невозможен, так как это необходимо для контроля качества и безопасности товаров, а также для борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты налогов.