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Экономика

Сом заметно подорожал ко всем основным валютам. Курсы на 20 марта

Фото из интернета. За сутки произошло неожиданное и заметное укрепление сома

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар начал дешеветь после долгой стабильности, причем довольно заметно. Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 85,78 сома, продают — по 86,26 сома. Номинальный курс Национального банка — 85,6093 сома (падение — 1,62 процента).

Евро за последние сутки резко подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 93,36 сома, продают — по 94,32 сома. Официальный курс — 93,3783 сома (падение — 2,01 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 1,009 сома, продают — по 1,085 сома. Курс Национального банка — 1,0428 сома (снижение — 0,27 процента).

Курс казахского тенге заметно снизился. Сегодня его покупают по 0,1183 сома, продают — по 0,1883 сома. Официальный курс — 0,1714 сома (падение — 2,23 процента).

Китайский юань резко подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,2 сома. Официальный курс — 11,8285 сома (падение — 1,8 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323393/
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