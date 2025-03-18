Доллар, российский рубль и юань подешевели к сому. Курсы валюты на 18 марта

Фото из интернета. Курс доллара впервые за долгое время изменился — американская валюта немного подешевела к сому

Официальные курсы евро и тенге повысились, доллара, российского рубля и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар сдвинулся с одной точки впервые за долгое время. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 86,8 сома, продают по 87,28 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,3958 сома (снижение — 0,06 процента).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 94,29 сома, продают по 95,29 сома. Официальный курс — 95,1128 сома (рост — 0,21 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 1,008 сома, продают по 1,05 сома. Курс НБ КР — 1,0202 сома (снижение — 0,59 процента).

Курс казахского тенге заметно повысился. Сегодня его покупают по 0,1196 сома, продают по 0,1903 сома. Официальный курс — 0,1751 сома (рост — 1,16 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0737 сома (снижение — 0,17 процента).