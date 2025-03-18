09:39
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Экономика

Доллар, российский рубль и юань подешевели к сому. Курсы валюты на 18 марта

Фото из интернета. Курс доллара впервые за долгое время изменился — американская валюта немного подешевела к сому

Официальные курсы евро и тенге повысились, доллара, российского рубля и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар сдвинулся с одной точки впервые за долгое время. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 86,8 сома, продают по 87,28 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,3958 сома (снижение — 0,06 процента).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 94,29 сома, продают по 95,29 сома. Официальный курс — 95,1128 сома (рост — 0,21 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 1,008 сома, продают по 1,05 сома. Курс НБ КР — 1,0202 сома (снижение — 0,59 процента).

Курс казахского тенге заметно повысился. Сегодня его покупают по 0,1196 сома, продают по 0,1903 сома. Официальный курс — 0,1751 сома (рост — 1,16 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0737 сома (снижение — 0,17 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/323117/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара. Курсы на 14 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта
Рубль заметно подорожал и превысил отметку в 1 сом. Курсы валюты на 13 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 марта
Сом заметно подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 12 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 марта
Российский рубль и тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на 11 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2025 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы
Рубль вновь вырос в&nbsp;цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;марта Рубль вновь вырос в цене, тенге упал относительно сома. Курсы валюты на 17 марта
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют Цены в Кыргызстане. Продукты дорожают, непродовольственные товары дешевеют
Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и&nbsp;борьбы с&nbsp;вредителями Китай передал Кыргызстану спецтехнику для вызывания дождя и борьбы с вредителями
Бизнес
Гамма-нож: операция головного мозга без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция головного мозга без единого шва в Acıbadem
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
18 марта, вторник
09:36
Внимание! Большой район Бишкека останется без холодной воды Внимание! Большой район Бишкека останется без холодной...
09:32
Прием в школу. Что делать детям с российским и иным гражданством
09:30
ОСАГО. С начала 2025 года Госстрах выплатил компенсацию 32 гражданам
09:25
Доллар, российский рубль и юань подешевели к сому. Курсы валюты на 18 марта
09:15
Кыргызстан приветствует решение Армении и Азербайджана о мирном договоре