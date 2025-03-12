Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз

Кабмин принял поправки в постановление от 16 сентября 2022 года, значительно увеличивающее минимальный размер уставного капитала для операторов платформ виртуальных активов, также известных как криптобиржи.

Ранее Минэкономики уже выставлял этот проект на общественное обсуждение.

Сейчас же, согласно постановлению, опубликованному в газете «Эркин-Тоо» 7 марта, минимальный размер уставного капитала для криптобирж увеличен со 100 миллионов сомов до 10 миллиардов сомов — увеличение в сто раз.

Действующие криптобиржи в Кыргызстане теперь должны привести размер своего уставного капитала в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года.

Постановление вступает в силу через пятнадцать дней после официальной публикации, или же 21 марта.