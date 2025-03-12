20:30
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Экономика

Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз

Кабмин принял поправки в постановление от 16 сентября 2022 года, значительно увеличивающее минимальный размер уставного капитала для операторов платформ виртуальных активов, также известных как криптобиржи.

Ранее Минэкономики уже выставлял этот проект на общественное обсуждение.

Сейчас же, согласно постановлению, опубликованному в газете «Эркин-Тоо» 7 марта, минимальный размер уставного капитала для криптобирж увеличен со 100 миллионов сомов до 10 миллиардов сомов — увеличение в сто раз.

Действующие криптобиржи в Кыргызстане теперь должны привести размер своего уставного капитала в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года.

Постановление вступает в силу через пятнадцать дней после официальной публикации, или же 21 марта.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322595/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США
Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний
Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум
Президента Аргентины подозревают в мошенничестве с криптовалютой
Экс-глава Госфиннадзора Юруслан Тойчубеков заключен под стражу до апреля
Стало известно, кого власти США обменяли на освобожденного в России Марка Фогела
Скандал с MCN Coin. Пострадавшим вернули $1,7 миллиона
MCN Coin не прошел госрегистрацию и не включен в листинг криптобирж
Криптобиржи в Кыргызстане. Сколько они приносят в бюджет и как контролируются
Минэкономики хочет поднять уставной капитал криптобирж до 10 миллиардов сомов
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме тенге. Курсы на&nbsp;10&nbsp;марта Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курсы на 10 марта
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;11&nbsp;марта Российский рубль и тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на 11 марта
Предложение об&nbsp;отмене электронных накладных внесли в&nbsp;администрацию президента Предложение об отмене электронных накладных внесли в администрацию президента
Сом заметно подешевел к&nbsp;евро, рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;12&nbsp;марта Сом заметно подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 12 марта
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
12 марта, среда
20:25
В ЕАЭС готовятся к применению электронных транспортных накладных e-CMR В ЕАЭС готовятся к применению электронных транспортных...
20:10
Эксперты обсудили дебюрократизацию государственных органов
20:02
Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз
19:50
Захват пассажиров поезда в Пакистане. Силовики освободили 155 заложников
19:27
Новая дорога в микрорайоне «Тунгуч» вся в ямах. Ответ мэрии