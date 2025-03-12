Хью Ридделл возглавил представительство Группы Всемирного банка в Кыргызстане

Хью Ридделл назначен главой представительства Группы Всемирного банка в Кыргызской Республике. Об этом сообщается на сайте международной финансовой организации.

Как отмечается, в этой должности он будет координировать деятельность всей организации в стране, чтобы более эффективно поддерживать приоритеты как государственного, так и частного секторов.

Хью Ридделл возглавит программы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) в Кыргызской Республике, обеспечивая единый канал для доступа ко всему спектру продуктов и услуг Группы Всемирного банка, что позволит организации более эффективно отвечать на глобальные вызовы и быстрее, эффективнее и результативнее способствовать социально-экономическому развитию.

«Амбициозная стратегия развития Кыргызской Республики направлена на повышение благосостояния граждан и достижение в ближайшие годы статуса страны с уровнем дохода выше среднего. Руководство Группой Всемирного банка позволит нам реализовывать более скоординированный подход в поддерживаемых проектах, что сделает нас более эффективным партнером для правительства, частного сектора и, в конечном итоге, для граждан страны», — отметил Хью Ридделл.

Группа Всемирного банка реализует пятилетнюю стратегию партнерства с Кыргызской Республикой на 2024-2028 годы, в которой энергетическая отрасль, водный сектор и сельское хозяйство обозначены как приоритетные направления для финансирования.

Более того, Группа Всемирного банка работает над улучшением систем образования и здравоохранения, повышением продовольственной безопасности, привлечением частных инвестиций и созданием рабочих мест, а также укреплением институтов, с целью создания более сильного и процветающего общества.

До назначения на эту должность Хью Ридделл занимал пост главы представительства Всемирного банка в Кыргызской Республике с мая 2024 года.

Ранее он был главой представительства Всемирного банка в Малави и занимал различные должности в Вашингтоне, Афганистане и Восточной Африке.