17:29
USD 87.45
EUR 95.47
RUB 1.00
Экономика

Хью Ридделл возглавил представительство Группы Всемирного банка в Кыргызстане

Хью Ридделл назначен главой представительства Группы Всемирного банка в Кыргызской Республике. Об этом сообщается на сайте международной финансовой организации.

Как отмечается, в этой должности он будет координировать деятельность всей организации в стране, чтобы более эффективно поддерживать приоритеты как государственного, так и частного секторов.

Хью Ридделл возглавит программы Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) в Кыргызской Республике, обеспечивая единый канал для доступа ко всему спектру продуктов и услуг Группы Всемирного банка, что позволит организации более эффективно отвечать на глобальные вызовы и быстрее, эффективнее и результативнее способствовать социально-экономическому развитию.

«Амбициозная стратегия развития Кыргызской Республики направлена на повышение благосостояния граждан и достижение в ближайшие годы статуса страны с уровнем дохода выше среднего. Руководство Группой Всемирного банка позволит нам реализовывать более скоординированный подход в поддерживаемых проектах, что сделает нас более эффективным партнером для правительства, частного сектора и, в конечном итоге, для граждан страны», — отметил Хью Ридделл.

Группа Всемирного банка реализует пятилетнюю стратегию партнерства с Кыргызской Республикой на 2024-2028 годы, в которой энергетическая отрасль, водный сектор и сельское хозяйство обозначены как приоритетные направления для финансирования.

Более того, Группа Всемирного банка работает над улучшением систем образования и здравоохранения, повышением продовольственной безопасности, привлечением частных инвестиций и созданием рабочих мест, а также укреплением институтов, с целью создания более сильного и процветающего общества.

До назначения на эту должность Хью Ридделл занимал пост главы представительства Всемирного банка в Кыргызской Республике с мая 2024 года.

Ранее он был главой представительства Всемирного банка в Малави и занимал различные должности в Вашингтоне, Афганистане и Восточной Африке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322572/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Денежные переводы трудовых мигрантов способствуют снижению уровня бедности — ВБ
Всемирному банку рассказали о подготовке к строительству Камбаратинской ГЭС-1
Всемирный банк указал на проблемы конкуренции и образования в Центральной Азии
Глава кабмина обсудил со Всемирным банком развитие проекта Камбаратинской ГЭС-1
«Камбар-Ата-1». МАР дополнительно выделит $13,6 миллиона на разработку ТЭО
Цены, доходы и сбережения. Что говорят исследования о жизни кыргызстанцев
Кредит на Камбаратинскую ГЭС-1 в $500 миллионов выдаст Всемирный банк
Акылбек Жапаров выиграл бутылку вина у главного экономиста Всемирного банка
Мировая цена на золото в 2024-м превысит уровень прошлого года на 21 процент
В 2025 году мировые цены на сырье снизятся до самого низкого уровня за пять лет
Популярные новости
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме тенге. Курсы на&nbsp;10&nbsp;марта Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме тенге. Курсы на 10 марта
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на&nbsp;11&nbsp;марта Российский рубль и тенге подорожали относительно сома. Курсы валюты на 11 марта
Предложение об&nbsp;отмене электронных накладных внесли в&nbsp;администрацию президента Предложение об отмене электронных накладных внесли в администрацию президента
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;марта Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
12 марта, среда
17:26
Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза Мэрия Бишкека начала подготовку к празднованию Нооруза
17:14
Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17:01
Хью Ридделл возглавил представительство Группы Всемирного банка в Кыргызстане
17:00
По $450 тысяч 40 айыл окмоту. Жогорку Кенеш одобрил получение кредита от МАР
16:58
Первую реакцию Кремля на переговоры США и Украины озвучил Дмитрий Песков