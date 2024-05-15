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Экономика

В Кыргызстане назначен новый глава представительства Всемирного банка

Сегодня Всемирный банк объявил о назначении Хью Ридделла главой своего представительства в КР. Об этом сообщается на сайте ВБ.

Ридделл будет возглавлять работу Всемирного банка в Кыргызстане, которая включает диалог по вопросам социально-экономической политики с представителями органов государственной власти, гражданским обществом, частным сектором и партнерами по развитию, а также управление страновой командой Всемирного банка и обеспечение успешной реализации рамочной программы партнерства с республикой.

Хью Ридделл — гражданин Великобритании, начал свою работу во Всемирном банке в 2007 году и занимал различные должности в Вашингтоне, округ Колумбия, Афганистане и Восточной Африке. С июля 2020 года по апрель 2024-го он занимал должность главы представительства в Малави. До Всемирного банка Ридделл работал в Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, а также в инвестиционно-банковской сфере и журналистике.

«Я очень рад приступить к своей роли нового главы представительства Всемирного банка в Кыргызстане. Я с нетерпением жду продолжения конструктивного диалога относительно важнейших реформ, особенно в секторах энергетики, водных ресурсов и сельского хозяйства. Я также сосредоточусь на укреплении прочных партнерских отношений Всемирного банка с правительством Кыргызской Республики, партнерами по развитию и ключевыми заинтересованными сторонами для реализации нашей новой пятилетней рамочной программы партнерства с Кыргызской Республикой и помощи в достижении ее амбициозных целей развития», — сказал Хью Ридделл.

Хью Ридделл заменит Навида Хасана Накви, который занимал эту должность с августа 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294037/
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