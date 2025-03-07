Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 7 марта

Фото из интернета. За последние три дня резко подорожал евро — почти на четыре процента

Официальные курсы евро, тенге и юаня выросли по отношению к сому, доллара и российского рубля — подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара незначительно изменился. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,33 сома, продают по 87,81 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4424 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки заметно подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 94 сома, продают по 94,95 сома. Официальный курс — 94,429 сома (скачок — 0,94 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,965 сома, продают по 1 сому. Курс НБ КР — 0,9724 сома (снижение — 0,55 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,119 сома, продают по 0,1896 сома. Официальный курс — 0,1764 сома (рост — 0,23 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12,2 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0733 сома (рост — 0,18 процента).