13:39
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Экономика

Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 7 марта

Фото из интернета. За последние три дня резко подорожал евро — почти на четыре процента

Официальные курсы евро, тенге и юаня выросли по отношению к сому, доллара и российского рубля — подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара незначительно изменился. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,33 сома, продают по 87,81 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4424 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки заметно подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 94 сома, продают по 94,95 сома. Официальный курс — 94,429 сома (скачок — 0,94 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,965 сома, продают по 1 сому. Курс НБ КР — 0,9724 сома (снижение — 0,55 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,119 сома, продают по 0,1896 сома. Официальный курс — 0,1764 сома (рост — 0,23 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 12,2 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0733 сома (рост — 0,18 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322036/
просмотров: 3393
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 марта
Сом подешевел ко всем основным валютам, особенно к евро. Курсы на 6 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 марта
Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 марта
Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 марта
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме тенге. Курсы на 3 марта
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 28 февраля
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, а&nbsp;доллар и&nbsp;тенге подорожали. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;марта Рубль продолжает дешеветь, а доллар и тенге подорожали. Курсы валюты на 4 марта
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; начнется масштабная реконструкция В международном аэропорту «Манас» начнется масштабная реконструкция
Лошади, коровы, куры. Какие области Кыргызстана лидируют по&nbsp;поголовью скота Лошади, коровы, куры. Какие области Кыргызстана лидируют по поголовью скота
Рубль и&nbsp;доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на&nbsp;5&nbsp;марта Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта
Бизнес
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
7 марта, пятница
13:39
Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргы...
13:15
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям
13:13
Кыргызстанцам в России вернули зарплаты на 8 миллионов рублей
13:09
Митинг в Селекционном. Суд обязал Минфин выплатить моральный ущерб задержанным
12:50
Музыкальную школу в Баетово построят за 97,5 миллиона сомов: объявлен тендер