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Экономика

Рубль и доллар подешевели, евро заметно подорожал. Курсы валюты на 5 марта

Фото из интернета. Российский рубль, приблизившись к отметке в 1 сом на прошлой неделе, сейчас начал быстро сдавать позиции

Официальные курсы евро и юаня выросли по отношению к сому, доллара, российского рубля и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара незначительно изменился. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,31 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4466 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки заметно подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 92,15 сома, продают по 93,15 сома. Официальный курс — 91,9851 сома (рост — 1,12 процента).

Российский рубль продолжает дешеветь. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,968 сома, продают по 1,007 сома. Курс НБ КР — 0,977 сома (снижение — 0,82 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1194 сома, продают по 0,1905 сома. Официальный курс — 0,175 сома (снижение — 0,12 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,85 сома, продают по 12,55 сома. Официальный курс — 12,0159 сома (рост — 0,2 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321758/
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