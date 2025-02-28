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Экономика

Сом подорожал относительно всех основных валют. Курсы на 28 февраля

Фото из интернета. Российский рубль продолжает оставаться одной из самых нестабильных валют на рынке

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара претерпел незначительные изменения. Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают его в среднем по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,4497 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 90,56 сома, продают по 91,54 сома. Официальный курс — 91,6385 сома (снижение — 0,26 процента).

Российский рубль также подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,986 сома, продают по 1,02 сома. Курс НБ КР — 1,0097 сома (снижение — 0,51 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1192 сома, продают по 0,1891 сома. Официальный курс — 0,1742 сома (снижение — 0,17 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12 сомов, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0292 сома (снижение — 0,19 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321335/
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