Рубль практически сравнялся по стоимости с сомом. Курсы валюты на 26 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и тенге на фоне политических новостей продолжают расти в цене

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, доллара, евро и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Курс доллара претерпел незначительные изменения впервые почти за месяц. Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают его в среднем по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,4496 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро за последние сутки немного подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 91,42 сома, продают — по 92,41 сома. Официальный курс — 91,5641 сома (снижение — 0,08 процента).

Российский рубль резко подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,994 сома, продают — по 1,028 сома. Курс Национального банка — 0,999 сома (рост — 1,48 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1187 сома, продают — по 0,1922 сома. Официальный курс — 0,1754 сома (рост — 0,92 процента).

Китайский юань подешевел. В среднем его покупают по 12 сомов, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,038 сома (снижение — 0,27 процента).