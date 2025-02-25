Российский рубль и тенге подешевели к сому. Курсы валют на 25 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и тенге на фоне политических новостей продолжают то расти в цене, то дешеветь

Официальные курсы евро и юаня выросли по отношению к сому, российского рубля и тенге — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки подорожал. Сегодня его покупают в среднем по 91,24 сома, продают — по 92,22 сома. Официальный курс — 91,6389 сома (рост — 0,23 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,98 сома, продают — по 1,011 сома. Курс Национального банка — 0,9844 сома (снижение — 0,69 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1193 сома, продают — по 0,1889 сома. Официальный курс — 0,1738 сома (снижение — 0,23 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 12 сомов, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0711 сома (рост — 0,13 процента).