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Экономика

Рубль и тенге вновь подорожали относительно сома. Курсы валюты на 21 февраля

Фото из интернета. Российский рубль и тенге продолжают вести себя очень нестабильно: после роста, они начали дешеветь, а теперь вновь дорожают

Официальные курсы российского рубля, тенге и юаня выросли по отношению к сому, евро — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,81 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро за последние сутки немного подешевел. Сегодня его покупают в среднем по 91,25 сома, продают по 92,23 сома. Официальный курс — 91,241 сома (рост — 2,23 процента).

Российский рубль резко подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,968 сома, продают по 1,004 сома. Курс НБ КР — 0,9748 сома (рост — 0,75 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1194 сома, продают по 0,1883 сома. Официальный курс — 0,175 сома (рост — 0,75 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0372 сома (рост — 0,28 процента).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320620/
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