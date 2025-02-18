За годы независимости площадь орошаемых земель в ЦА выросла в пять раз

За время независимости в Центральной Азии площадь орошаемых земель увеличилась с 2,2 миллиона до 10 миллионов гектаров. Об этом на круглом столе «Климатические изменения и проблемы водопользования в ЦА» сообщил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, мало того, что растет население, но и площадь земель сельхозназначения увеличивается, поэтому забор воды под коммунально-бытовые нужды вырос в два раза.

Из-за того, что практически 80 процентов всех ирригационных канальных систем морально и физически устарели, потери воды достигают 55-60 процентов.

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«При этом наиболее сложный выбор в плане водопользования стоит перед Кыргызстаном и Таджикистаном, потому что здесь это еще и энергетический фактор. В силу ограниченности природных ресурсов гидроэнергетика очень важна, стоит определенная дилемма — развивать энергетику или сельское хозяйство. В Узбекистане, например, примерно 24 процента ВВП формируется в сельском хозяйстве, там занято 26 процентов населения.

В Кыргызстане оценки несколько ниже — 12 процентов ВВП и 24 процента трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. В Таджикистане до 70 процентов экономически активного населения включено в этот сектор. Сельское хозяйство, действительно, является важнейшим направлением, и в очень большой степени зависит от грамотного и эффективного использования водных ресурсов и вообще от их наличия», — сказал Станислав Притчин.